Россияне стали пить меньше водки с начала года

Эксперты отметили снижение спроса на водку в России в первой половине 2021 года. Розничные продажи водки в этот период составили 344 млн л, что на 4% ниже, чем за аналогичный период 2020-го и на 3% меньше, чем в январе—июне 2019 года. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные обзора «Российская водка: надежда на заграницу», составленного рейтинговым агентством НРА.

Еще более заметное падение продаж водки — почти на 8% по сравнению с первой половиной 2019 года — отметила исследовательская компания GfK, которая отслеживает покупки около 20 тысяч российских домохозяйств. По их данным, доля домохозяйств, покупающих водку, неизменно снижается с 2016 года. Фиксируют снижение и ретейлеры: у сети «Азбука вкуса» за январь—июнь 2021 года продажи водки снизились на 11% по сравнению с тем же периодом 2020 года и на 1,6% — 2019-го. А производство водки в первой половине 2021 года снизилось на 2% к тому же периоду 2020 года: по оценке экспертов, в ближайшие годы розничные продажи водки также будут снижаться.



На снижение спроса, по мнению НРА, повлияли высокие акцизные ставки, ограничения торговли и рекламы. В этом году цены на водку растут медленнее, чем на остальной алкоголь, но акциз на нее ежегодно индексируют на 4%, а минимальная цена закупки этилового спирта увеличилась на 16%. Ретейлеры объясняют подорожание ростом минимальной розничной цены, стоимости ингредиентов и логистики.

При этом, как отмечает президент Союза производителей алкогольной продукции Игорь Косарев, около 35% крепкого алкоголя, который потребляют россияне, произведено нелегально, и жители более чем 70 тысяч из 160 тысяч населенных пунктов в России предпочитают поддельную водку или самогон из-за регулярного "акцизного" подорожания легальной водки.

На потребление водки влияет и рост доли населения, которая ведёт здоровый образ жизни. На фоне этого сокращается потребление крепкого алкоголя, развивается культура потребления вина и коктейлей. В Росалкогольрегулировании также отмечают, что потребитель чаще отдаёт предпочтение вину, ликероводочным изделиям, виски, слабоалкогольной и пивоваренной продукции, но говорить об устойчивом тренде пока рано.

Ранее сообщалось, что в 2020 году в России потребление водки выросло на 2%, до 4,9 литра на человека, причиной чему стала в том числе самоизоляция во время пандемии. Лидерами по потреблению стали Сахалинская (12,4 литра на душу населения, +2%) и Магаданская (11,6 литра, −2%) области. Далее идут Республика Коми (11,2 литра, +3%), Карелия (9,8 литра, без изменений за год) и Чукотский автономный округ (9,4 литра, −6%). Наибольший рост потребления водки зафиксирован в Калининградской области — на 39%, до 5,6 литра на человека.