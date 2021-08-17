Россияне стали намного чаще получать «белую» зарплату

Жители России стали чаще получать «белую» зарплату во всём объёме. Об этом заявили около 86% граждан страны, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМа.

В 2006 году этот показатель равнялся 71%. Исследование выявило, что 6% россиян получают зарплату неофициально, в конверте. Ещё 5% заявили, что часть оклада получают в конверте, а часть — официально.

Чаще всего неофициальную заработную плату жители России получают в сфере строительства и торговли (по 16%), разнорабочие (14%), представители малого бизнеса (9%), а также работники сферы услуг (8%).

Опрос проведён 5 августа 2021 года методом телефонного интервью. В опросе приняли участие 1600 россиян в возрасте старше 18 лет.

Ранее сообщалось, что 77% опрошенных россиян признались, что недовольны своей работой из-за низкой зарплаты. Ещё 42% респондентов недовольны отсутствием карьерного роста, 24% не устраивает график работы, а 20% плохо относятся к руководителям.

Также работников не устраивает местонахождение организаций, сотрудники также жалуются на нехватку обучения и свободного времени, а 19% респондентов не удовлетворены выполняемыми в ходе работы задачами.