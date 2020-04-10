Россияне стали на 60% реже брать кредиты в крупных банках

https://static.news.ru/photo/c16547ec-7b3d-11ea-97b4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Граждане РФ стали на 60% реже обращаться за кредитами в крупные банки. В региональных финансовых организациях показатели упали на 18-20% по состоянию на конец прошлой недели (с 30 марта по 5 апреля 2020 года).

Наблюдается снижение активности на рынке — в среднем количество заявок на кредиты снизилось на 37-40% с 30 марта <...>Крупные федеральные игроки снизили активность до 60%, а региональные и онлайн игроки всего на 18-20%, — рассказал агентству ТАСС глава бюро кредитных историй «Эквифакс» Олег Лагуткин.

Он добавил, что с 30 марта за POS-кредитами (выданные сразу в магазинах) стали обращаться на 69% меньше клиентов. Это объясняют закрытием подобных торговых точек.

В России может возрасти количество проблемных кредитов в связи с ограничениями из-за коронавируса, однако ситуацию могут смягчить кредитные каникулы. Такого мнения придерживаются в ЦБ РФ.

Спрогнозировать долю проблемных кредитов сложно. Это будет зависеть от срока ограничительных мер, эффективности мер поддержки и того, насколько быстро предприятия будут восстанавливаться после кризиса.

Ранее NEWS.ru сообщал, что кабмин утвердил повышение размера кредитов, по которым могут предоставить «каникулы». Суммы займов составят от 2 до 4,5 млн рублей.