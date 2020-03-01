https://static.news.ru/photo/a5db67b2-5c0d-11ea-a0fc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Valentin Wolf/imageBROKER.com/Global Look Press

Жители России чаще всего в Интернете покупают одежду, бытовые товары и электронику. В последние пять лет траты в Интернет-магазинах на эти товары неизменно сокращаются.

Так, в 2015 году средний чек покупок в Сети составлял 3,6 тыс. рублей для отечественных магазинах. В 2019 году эта цифра составила уже 2,6 тыс. рублей. Падение по сравнению с 2018 годом составило 13%, сообщает газета «Известия».

Уменьшился средний чек покупок и в зарубежных магазинах. В 2015 году россияне в среднем тратили на покупки $18, в 2019 году — уже $7,5.

Ранее NEWS.ru сообщал, что стагнация на рынке потребления заставляет ретейл подстраиваться под желания и возможности россиян с низкими доходами. В рознице набирает позиции так называемый «жёсткий дискаунтер» или «треш»-сегмент: супермаркеты с небольшими площадями и ограниченным ассортиментом, который на 20% дешевле, чем у конкурентов.