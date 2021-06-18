Россияне стали меньше пользоваться валютой

https://static.news.ru/photo/3e662176-d047-11eb-9e1f-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Спрос россиян на наличную валюту в апреле упал на 20% по сравнению с мартом. При этом на доллары показатель упал на 22%, а евро на 17%. Об этом сообщает ТАСС.

За апрель 2021 года общий спрос на иностранную валюту уменьшился на 2-% и составил 3,5 миллиарда долларов. Отмечается, что понижение спроса связано с закрытием авиаперелётов в другие страны, связанные с пандемией коронавируса.

«Чистый спрос населения на наличную иностранную валюту по сравнению с предыдущим месяцем сократился в 3,4 раза и составил $0,5 млрд. Чистый спрос на доллары снизился в 3,7 раза, на европейскую валюту — в 3,6 раза», — отмечают в ЦБ.

Кроме того в течении апреля фиксировалось постоянное сокращение объема валюты, которые россияне снимали со счетов. По итогам месяца отток валюты составил почти четверть от всего объёма.

Ранее Миллиардер Олег Дерипаска заявил о том, что доллар будет терять свою роль в мировой экономике. По его мнению это связано с санкциями.