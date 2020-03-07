https://static.news.ru/photo/1855be58-6011-11ea-a357-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российские потребители стали реже покупать пиво перед 8 марта, но покупательский интерес к водке и вину вырос. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование Rate&Goods.

В предпраздничные и праздничные дни и женщины, и мужчины резко утрачивают интерес к пиву: доля этого напитка упала на 14% (среди мужчин) и 11% (среди женщин) соответственно, хотя обычно именно пиво занимало самую значимую долю среди покупаемого алкоголя (у покупательниц — 62%, у покупателей — 63%), — приводит данные исследования РИА Новости.

Отмечается, что обычно пиво наиболее пользуется спросом у потребителей.

Спрос на вино увеличился в преддверии Международного женского дня на 9% у мужчин и 13% у женщин. Спрос на водку остался почти на прежнем уровне, уточняется в исследовании. Однако накануне 8 марта женщины стали покупать водку на 1% чаще, а мужчины на 1% реже. Среди покупателей мужского пола вырос спрос на коньяк и шампанское.

Ранее NEWS.ru писал о том, что торговлю алкоголем в заведениях общественного питания, расположенных в жилых домах, могут ограничить по времени или вовсе запретить.