Россияне стали меньше покупать онлайн, несмотря на вторую волну COVID-19

https://static.news.ru/photo/b7285e00-278f-11eb-bb50-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Средний чек покупок россиян в онлайн-магазинах в октябре 2020 года снизился до 2,1 тыс. рублей, что на 45% меньше, чем в апреле 2020 года, во время первой волны коронавируса.

Так, осенью граждане пересмотрели свои траты на продовольственные товары, готовые блюда, одежду и электронику. Эти данные основаны на результатах анализа покупок на нескольких платформах доставки и у онлайн-ритейлеров с апреля по октябрь 2020 года. статистика не учитывает заказы на собственных сайтах крупных продуктовых ритейлеров, пишут «Известия».

На основе этих данных можно предположить: во вторую волну коронакризиса граждане привыкли к постоянному присутствию опасности заражения, поэтому люди стали чаще посещать обычные магазины, — считает основатель и генеральный директор CloudPayments Дмитрий Спиридонов.

Кроме того, в октябре 2020 года, на фоне опасений относительно очередного локдауна и снижения доходов после первой волны коронавируса, россиянам приходится экономить даже на самом необходимом, полагают эксперты. Так, снизилось число заказов готовых блюд на дом на 23%, хотя один такой заказ по-прежнему обходится россиянам в 1100 рублей в среднем. Одежду и обувь заказывают в октябре на 63% реже, чем в апреле.

Значительно снизилось число покупок гаджетов и электроники: на 171% по сравнению с апрелем. При этом россияне стали приобретать более дорогие товары, средний чек вырос на на 58%, до почти 10 тыс. рублей. Параллельно растет спрос и средний чек на товары для животных: в этой категории объём заказов вырос на 13%, а средний чек — на 15%.

Как писал NEWS.ru, на фоне введения новых ограничительных мер из-за пандемии коронавируса в октябре 2020 года россияне резко увеличили расходы на комнатные растения.