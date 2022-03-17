Россияне стали чаще расплачиваться наличными из-за санкций

В России в последнее время выросла доля использующих наличные: если ранее преимущественно наличными расплачивались 25% россиян, то теперь — 30%. Однако аналитики считают, что о тенденции и смене установок граждан говорить пока рано, пишет РБК.

По данным опроса аналитического центра НАФИ, в последнее время доля тех, кто расплачивается только наличными, выросла с 9 до 12%, а доля тех, кто чаще использует наличные в повседневной оплате — с 16 до 18%. Сократилась и доля тех, кто использует преимущественно безналичную оплату: до изменения социально-экономической ситуации безналичную оплату предпочитали 72%, а после изменения — 68%. Чаще всего сокращение доли безналичных платежей и рост оплаты наличными наблюдались в самой экономически активной группе россиян от 25 до 44 лет.

Опрос НАФИ проводился в марте, в нем приняли участие 1600 человек старше 18 лет из 53 регионов России.

Директор направления исследований цифровой экономики НАФИ Лейсан Баймуратова считает, что говорить о тенденции отказа россиян от безналичной оплаты пока рано: по её мнению,установки людей, которые привыкли расплачиваться безналичными способами, вряд ли будут меняться, а сложности связаны лишь с оплатой со смартфонов и в зарубежных интернет-магазинах.

Ранее ЦБ сообщил, что в России сократился объём наличных денег в обращении, который рос с 22 февраля. Как пояснил начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий, это объясняется ростом ставок по вкладам после повышения ключевой ставки и регулятивных мер по наличной валюте. По его словам, введение временного запрета на продажу наличной иностранной валюты будет способствовать снижению спроса на наличные и, как следствие, сокращению их объёма.