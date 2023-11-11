Россияне стали чаще продавать доллары, а не покупать Жители России в октябре на 37% чаще продавали наличные доллары, чем покупали

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жители России на 37% чаще продавали наличные доллары в октябре, чем покупали, следует из исследования банка «Русский стандарт». При этом с наличными евро лидируют операции по покупке, которых оказалось на 4% больше, чем продаж, передает ТАСС.

Россияне в отделениях банка чаще продавали доллары, чем покупали. Общее количество таких офлайн-продаж в октябре оказалось на 37% больше, чем покупок, — сказано в исследовании.

Количество онлайн-продаж американской валюты в октябре также превышает число покупок. При этом евро на онлайн-площадках, наоборот, покупают заметно чаще, чем продают. Согласно результатам исследования, в России отдают предпочтение доллару. Число валютообменных операций в прошлом месяце было в три раза выше, чем с евро. Также выяснилось, что россияне предпочитают менять валюту в офисах банка.

Ранее финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов заявил, что у россиян еще будет возможность купить валюту по более низким ценам. По его словам, до выборов президента в 2024 году власти будут стараться любыми способами укрепить курс рубля, поэтому в ближайшее время стоит ожидать стабилизации ситуации на валютном рынке.