https://static.news.ru/photo/714dbfc8-3beb-11ea-a113-fa163e074e61_660.jpg

Жители России стали чаще покупать стейки из говядины — на 77,9% за год. Об этом сообщила газета «Ведомости».

Продажи стейков из говядины выросли на 77,9% в натуральном выражении и на 53,4% — в деньгах за год с декабря 2018 г. по ноябрь 2019 г. по сравнению с аналогичным периодом годом ранее, — следует из сообщения в газете.

Отмечается, что говядина пользовалась меньшим спросом — он вырос только на 5% за год. А продажа стейков увеличилась на 4,3 пп, привёл данные портал.

При этом, стейки — самый дорогой на рынке продукт из говядины, но из-за повышенного спроса цена упала на 14% до 1199 рублей, сообщила газета.

Ранее NEWS.ru писал о том, что руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин прогнозировал снижение цен на мясо в России. Эксперт пояснил, что понижение цены происходит из-за увеличения производства мяса в стране.