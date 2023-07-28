Россияне стали чаще покупать дорогие продукты NielsenIQ: россияне начали отдавать предпочтение продуктам премиального сегмента

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Россияне стали чаще отдавать предпочтение продуктам премиальных собственных торговых марок (СТМ), сообщают «Известия» со ссылкой на исследование NielsenIQ. Товары экономбрендов стали приобретать реже.

Согласно исследованию, популярность среднего и премиум-сегментов выросла в наиболее крупных категориях по мясу, колбасам, сырам, пастеризованному молоку, пиву, воде и печенью. Отмечается, что на премиальную продукцию приходится до 50% торговли.

В частности, продажи премиум-брендов сырого мяса выросли на 6,3%, а среднего сегмента — на 11,4%. Спрос поднялся и на дорогую колбасу, а именно на 30%. Среди твердых сыров продажи самых дорогих товаров выросли на 53%. Согласно исследованию, спрос на СТМ средней категории для бутилированной воды подскочил на 36%.

Директор по работе с ретейлом Nielsen Константин Локтев отметил, что уход зарубежных брендов изменил роль СТМ. По его словам, бренды сетей получили новое прочтение и начался процесс замещения товаров из среднего и высокого ценовых сегментов.

Ранее «Коммерсант» сообщал, что средние цены на гречку в России могут вырасти к сентябрю почти на 10%, что обусловлено ослаблением рубля, окончанием сезона и рекордным экспортом. Предполагается, что цена за тонну крупы вырастет с 41 до 45 тысяч рублей.