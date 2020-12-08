Россияне стали чаще играть на бирже

Россияне всё активнее несут свои деньги на фондовый рынок. Количество граждан, пользующихся услугами брокеров, за год удвоилось и достигло нового максимума — 7,6 млн человек. Впрочем, на бирже можно не только хорошо заработать, но и немало потерять, предупреждают эксперты. Особенно, учитывая отсутствие нужного опыта у большинства россиян. Центробанк даже предложил на время ограничить продажу сложных финансовых продуктов неквалифицированным инвесторам, сообщили NEWS.ru в ЦБ.

На конец третьего квартала объём средств на брокерском обслуживании превысил 12,7 трлн рублей. В 2019-м было 10 трлн. Число клиентов, большая часть которых физические лица, увеличилось до 7,6 млн с прошлогодних 3,4 млн. При этом основную часть инвесторов привлекли банки, обладающие брокерской лицензией, сообщили «Известия» со ссылкой на данные Банка России.

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Одновременно растёт число россиян, передавших свои средства в доверительное управление. За год количество таких клиентов увеличилось на 85%, почти до 500 тыс. Число индивидуальных инвестиционных счетов также выросло почти в 2,5 раза и приблизилось к 3 млн.

Главная причина внезапно проснувшегося желания россиян вложить свои деньги в ценные бумаги — разочарование в банковских вкладах, ставки которых снизились почти до уровня инфляции, считают эксперты.

Люди практически ничего не выигрывают, лишь сохраняют свои деньги от инфляции. Поэтому население и пытается воспользоваться рынком финансовых инструментов. К сожалению, привлечение клиентов у нас плохо развито — нет, например, PR-кампаний, которые проводятся в других странах, нет программ повышения финансовой грамотности. Георгий Остапкович директор Центра конъюнктурных исследований ВШЭ директор Центра конъюнктурных исследований ВШЭ

На конец ноября максимальная процентная ставка по рублёвым вкладам десяти крупнейших российских банков опустилась до 4,44%. Ровно год назад было 6,12%. При этом потребительские цены за 11 месяцев 2020-го выросли на 4,05% и уже превысили прогноз по инфляции на весь 2020 год. Так что интерес населения к более выгодным способам вложения денег вполне понятен.

Россиян, которые переводят деньги на фондовый рынок, можно разделить на три категории, отмечает доцент Высшей школы финансов и менеджмента РАНХиГС Александр Аршавский.

Первая категория инвесторов имеет мало денег, но пытается заработать, поверив какой-нибудь рекламе, авось повезёт. Таких довольно много, в том числе среди студентов. Вторая категория — люди со средним достатком, которые переводят свои депозиты на фондовый рынок, если у них не хватает средств на инвестирование в недвижимость. Они составляют порядка 30% от всех клиентов. Но наиболее существенные деньги приходят от немногочисленной категории людей, обладающих значительными накоплениями, причём валютными. Часть из них они переводят в недвижимость и на фондовый рынок. Александр Аршавский доцент кафедры корпоративных финансов, инвестиционного проектирования и оценки Высшей школы финансов и менеджмента РАНХиГС доцент кафедры корпоративных финансов, инвестиционного проектирования и оценки Высшей школы финансов и менеджмента РАНХиГС

Чаще всего на бирже пытаются заработать жители столицы и больших городов, отмечает эксперт. По его словам, в конце прошлого года, согласно данным ЦБ, в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге в среднем 5% населения имели брокерские счета. В остальных регионах России — 1,8–2%. При этом есть регионы, где люди вообще не пользуются услугами брокеров.

Рискованное дело

Активнее всего в третьем квартале этого года инвесторы покупали российские и иностранные акции. По словам экспертов, многие из тех, кто первый раз приобретает ценные бумаги, опасаются рисков и предпочитают более надёжные акции. Хотя в этом случае на большой выигрыш рассчитывать не приходится.

Сейчас основные вложения идут в «голубые фишки» — крупные банки, нефтяные компании, лидеры IT-сектора — туда, где успех гарантирован. Это относительно надёжные вложения, но и уровень доходов там невелик. Он вполне сравним с текущим уровнем банковских вкладов. То есть люди меняют депозит на вложение в тот же самый банк, — отметил Георгий Остапкович.

Тем не менее, по его словам, неопытным инвесторам лучше начинать именно с вложений в «голубые фишки» и в государственные предприятия, ведь государство своих не бросает.

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На фондовом рынке при не сильно рискованных вложениях можно заработать порядка 5–6% — это выше, чем даёт депозит, отмечает экономист. Можно, конечно, заработать и 10–12%, но при высоком риске. Здесь нужно знать ситуацию компании, акции которой покупаются, чтобы в случае чего быстро забрать свои деньги.

Основные опасения Банка России от активного участия физических лиц на фондовом рынке связаны с рисками мисселинга и непонимания начинающими инвесторами особенностей тех или иных финансовых инструментов, а также сути некоторых операций, как, например, маржинальной торговли, — сообщили NEWS.ru в пресс-службе Центробанка.

Для снижения риска регулятор предлагает ввести процедуру тестирования неквалифицированных инвесторов. А пока она не заработала, на полтора-два года ограничить продажу таким инвесторам сложных финансовых продуктов.

При долгосрочных инвестициях фондовый рынок всегда будет давать большую доходность, чем банковские вклады и недвижимость, отмечает Александр Аршавский. Он обращает внимание, что за последние 20 лет индекс Московской Биржи вырос сильнее, чем, например, стоимость доллара. Но на коротком отрезке времени депозиты могут оказаться доходнее, если будет провал фондового рынка.

Облигации — более надёжный инструмент по сравнению с акциями. Но и здесь есть облигации «мусорные», которые несут большие риски, включая риск банкротства, но и дают самую большую доходность. Есть облигации среднего качества — доходность ниже, надёжность повыше. И, наконец, облигации наивысшего, инвестиционного качества, которые относительно надёжны. Сейчас доходность по надёжным корпоративным облигациям оставляет порядка 7% годовых до уплаты налога, по «мусорным» — в районе 15–18%, — сообщил экономист.

Два бюджета в закромах

Несмотря на активный рост инвестиций, фондовый рынок пока привлекает лишь небольшую часть населения. В настоящее время на банковских депозитах россиян скопилось 32 трлн рублей. Ещё 12 трлн находится на руках. То есть население владеет суммой в 44 трлн рублей — бюджет России в два раза меньше.

По сравнению с экономически развитыми странами количество инвесторов всё равно небольшое, считает Георгий Остапкович. На Западе инвестициями занимается порядка 70–75% населения.

Я пока не вижу причин, чтобы приток инвестиций россиян на фондовый рынок принял огромный масштаб. Пока люди предпочитают держать деньги в банках. Чтобы это изменить, нужно проводить большие PR-акции для всего населения, и чтобы там выступали не артисты, а представители Минфина и ЦБ. Если к народу выйдут Антон Силуанов и Эльвира Набиуллина — это будет плюс и для людей и для экономики, — отметил эксперт.

В следующем году, по его словам, многое будет зависеть от поведения российской экономики. Если она будет расти, будут прибавляться доходы населения и увеличиваться вложения в ценные бумаги. Сейчас же 70% россиян вообще не имеет никаких вкладов, даже в банках, посетовал эксперт.

Если в следующем году доходы граждан будут увеличиваться, то и игроков на фондовом рынке станет больше, соглашается Александр Аршавский. Сейчас рост числа инвесторов связан с тем, что люди спасают то, что у них есть. Дальше, без увеличения доходов, прироста клиентской базы не будет, уверен экономист.