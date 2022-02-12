Россияне стали чаще брать потребкредиты для первого взноса на ипотеку

Россияне чаще стали брать потребительские займы в качестве первоначального взноса по ипотеке. Покупку жилья в ипотеку в 2022 году планируют 89% соотечественников, пишут «Известия».

В прошлом году таким способом хотели купить квартиру 62% россиян, а каждый пятый хотел потребкредитом оплатит всю стоимость жилья сразу. В этом году среди опрошенных не оказалось никого, кто могу бы позволит себе купит квартиру без заёмных средств.

Первоначальный взнос остаётся самым насущным вопросом, вследствие чего потребительский заём завоевал большую популярность.

В этом году оформление потребительского кредита для стартового взноса рассматривают 12% опрошенных, тогда как в прошлом году их было 7%. В качестве причин выбора займа называются его выгодность, понятность, безопасность. Такое поведение россиян эксперты объясняют пока ещё не очень высокими ставками и льготными программами. Однако, рисков в этом намного больше, чем плюсов.

Ранее в аналитическом центре Est-a-Tet рассказали, как выгодно взять ипотеку под 3,7% годовых. По данным экспертов, лучше всего будет воспользоваться льготными условиями, в частности семейной ипотекой.