Россияне стали чаще брать ипотеку

https://static.news.ru/photo/4498fb36-a9aa-11eb-a9e6-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В марте 2021 года банки России выдали на 24,2% ипотечных жилищных кредитов больше, чем в феврале. Об этом говорится на официальном сайте Центрального банка.

Так, их общая сумма составила 501 млрд рублей, в феврале этот показатель был 403,3 млрд рублей. При этом средневзвешенная ставка по ипотечным жилищным кредитам в марте снизилась до 7,23% годовых с 7,26% в феврале. А средний размер одного ипотечного кредита в марте вырос на 1,1% и составил 2,813 млн рублей.

Объём ипотечных кредитов, предоставленных в январе — марте 2021 года, вырос на 52,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 1163,7 млрд рублей. Также увеличились их количество и совокупный портфель — на 35,5% и 7,7% соответственно.

Ранее бюро кредитных историй «Эквифакс» подсчитало, что объём потребительских кредитов, выданных в России в марте, вырос до рекордного показателя в 340 млрд рублей. В среднем россияне занимали у банков по 308 тысяч рублей.