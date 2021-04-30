Россияне стали чаще брать ипотеку

В марте 2021 года банки России выдали на 24,2% ипотечных жилищных кредитов больше, чем в феврале. Об этом говорится на официальном сайте Центрального банка.
Так, их общая сумма
Объём ипотечных кредитов, предоставленных в январе — марте 2021 года, вырос на 52,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 1163,7 млрд рублей. Также увеличились их количество и совокупный портфель — на 35,5% и 7,7% соответственно.
Ранее бюро кредитных историй «Эквифакс» подсчитало, что объём потребительских кредитов, выданных в России в марте, вырос до рекордного показателя в 340 млрд рублей. В среднем россияне занимали у банков по 308 тысяч рублей.