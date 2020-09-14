Россияне стали активно покупать умные часы Apple Watch

https://static.news.ru/photo/98a1e03c-f6d9-11ea-a04b-fa163e074e61_660.jpg Фото: fancycrave1 /pixabay.com

Продажи умных часов Apple Watch в сентябре 2020 года в России увеличились в 10 раз.

При этом большим спросом пользовались детские модели с возможностью видеозвонков.

За последние семь дней продажи Apple Watch выросли в десять раз относительно средненедельного показателя лета, — привёл сообщение пресс-службы компании Ozon «Коммерсант».

В компании добавили, что россияне чаще покупали Apple Watch Series 3, чем более новую модель Apple Watch Series 5.

Продажи детских моделей Apple Watch выросли к концу августа 2020 года на 118%.

Отмечается, что 15 сентября 2020 года состоится трансляция сентябрьской презентации новой продукции Apple. Вероятно, презентация пройдёт без представления новой модели iPhone впервые с 2012 года. Известно, что Apple покажет во время трансляции новую модель умных часов Apple Watch и новый планшет iPad Air.

Как писал NEWS.ru ранее, аналитики сообщили, что за первое полугодие 2020 года самым продаваемым смартфоном стал iPhone 11. Эксперты отметили, что на высокую популярность смартфона повлияли два фактора: он продавался на $50 дешевле, чем iPhone XR, и то, что устройство получило значительные улучшения.