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Экономика

Россияне начали массово продавать ипотечные квартиры

09:42, 22 июня 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Руководитель направления срочного выкупа недвижимости федеральной компании «Этажи» Алексей Панов заявил, что в России на 20% увеличилось число выставленных на продажу квартир с обременением. Об этом пишут «Известия».

Речь идёт о находящихся в залоге у банков и приобретённых с привлечением средств материнского капитала или в рассрочку квартирах. Аналитики отмечают, что это связано со снижением уровня доходов населения.

В течение прошедшего года немало заёмщиков потеряли работу или стали получать значительно меньше, в связи с чем выплата ипотечного кредита стала неподъёмной для семейного бюджета, — считает управляющий партнёр компании «Метриум» Мария Литинецкая.

Ранее частный риелтор Олеся Анисимова дала советы по сдаче в аренду купленной в ипотеку квартиры.

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