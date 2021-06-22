Россияне начали массово продавать ипотечные квартиры

Руководитель направления срочного выкупа недвижимости федеральной компании «Этажи» Алексей Панов заявил, что в России на 20% увеличилось число выставленных на продажу квартир с обременением. Об этом пишут «Известия».

Речь идёт о находящихся в залоге у банков и приобретённых с привлечением средств материнского капитала или в рассрочку квартирах. Аналитики отмечают , что это связано со снижением уровня доходов населения.

В течение прошедшего года немало заёмщиков потеряли работу или стали получать значительно меньше, в связи с чем выплата ипотечного кредита стала неподъёмной для семейного бюджета, — считает управляющий партнёр компании «Метриум» Мария Литинецкая.

Ранее частный риелтор Олеся Анисимова дала советы по сдаче в аренду купленной в ипотеку квартиры.