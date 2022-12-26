Россияне стали активнее покупать валюту перед Новым годом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Число валютообменных операций с наличными деньгами в России в декабре выросло на 25% по сравнению с ноябрем, сообщили NEWS.ru в банке «Русский Стандарт». Наличная валюта остается у россиян значительно популярнее безналичной: в офлайне совершается 72% операций по обмену. При этом, по данным ВЦИОМ, в 2022 году значительно сократилось число россиян, которые хотят провести новогодние праздники за границей: если в доковидном 2019 году выехать за рубеж собирались 3% от планирующих путешествие, то в 2022 году — только 1%.

В последнем месяце 2022 года, по данным банка, общее количество операций с иностранной валютой выросло на 21% относительно предшествующего ноября. При этом в наличном обмене оно выросло значительно заметнее — на 25% против показателя в 11% у безналичного, — сообщили NEWS.ru в банке.

Несмотря на социологические данные, которые демонстрируют снижение количества россиян, желающих съездить на Новый год за рубеж, в организации связывают рост спроса на валютообменные операции с покупкой валюты для новогодних путешествий, а также инвестициями дополнительных доходов.

В общем числе операций с обменом валют лидирующее положение занимает доллар США: эта валюта в декабре была в два раза популярнее, чем евро. Средний чек офлайн-операций по покупке составил $1198 и €1067, а продажи — $615 и €617.

Вплоть до середины 22 февраля рубль на МосБирже продолжал дешеветь, обновляя восьмимесячные минимумы. Доллар на максимуме превышал 72,6 руб., евро — около 77,1 руб., а юань впервые с конца мая приближался к 10,3 руб. Волна падения рубля началась в конце ноября, когда стало понятно, что Евросоюз — крупнейший покупатель российской нефти — почти полностью откажется от нее с 5 декабря.

Однако в последние дни прошедшей недели российская валюта начала быстро восстанавливаться. По итогам четверга рубль закрылся в хорошем плюсе: доллар упал на 2,88% (до 68,95 руб.), евро — на 2,71% (до 73,55 руб.), юань — на 3,08% (до 9,76 руб.).