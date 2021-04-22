Россияне стали активнее избавляться от свободных денег

https://static.news.ru/photo/f66147f6-a37e-11eb-b7c3-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Объём свободных денег в российских семьях сократился на 34% по сравнению с прошлым месяцем и на 5% в сравнении с мартом 2020 года. Об этом говорится в исследовании «Ромир» .

Аналитики полагают, что россияне начали активнее избавляться от денег из-за снижения доходов и роста расходов. Как отмечается, расходы граждан увеличились в том числе из-за повышения цен и трат на весенние праздники.

Свободные деньги — это разница между всеми доходами и обязательными расходами, не считая выплат по кредитам. Индекс «свободных денег» показывает, насколько доходы граждан превышают их расходы. Его рассчитывают экономисты, исходной точкой расчёта индекса принято считать январь 2019 года, тогда за 365 дней этот показатель составил 27,5 тысячи рублей. В 2020 году он снизился до 22,2 тысячи рублей.

В январе 2021 года индекс «свободных денег» вырос в бюджетах россиян на рекордные 82%.