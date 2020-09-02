Россияне сократили свои расходы приблизительно на 11,5 тысячи рублей

https://static.news.ru/photo/f2606bbe-ecbd-11ea-a593-fa163e074e61_660.jpg Фото: LANTYUKHOV SERGEY/NEWS.ru

Жители России сократили свои расходы за первое полугодие 2020 года в среднем на 11,5 тысячи рублей.

Аналитики международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza провели исследование и выяснили, что с 2006 года расходы россиян росли, однако в связи с пандемией коронавирусной инфекции жители России стали сильно экономить во многих сферах жизни. Прежде всего это касается путешествий, одежды и заведений общественного питания, сообщают «Известия».

Объём сбережений вырос приблизительно в пять раз. Аналитики полагают, что россияне, сокращая траты, хотят накопить сбережения, создать «подушку безопасности».

Общая сумма неизрасходованных населением средств за шесть месяцев этого года выросла в 4,6 раза и составила 2,15 трлн рублей. Россияне направили на сбережения 7,6% своих доходов против 1,6% годом ранее, причём большую часть этих средств предпочли хранить в наличных деньгах, а не на банковских вкладах, — привели слова президента FinExpertiza Елены Трубниковой.

Аналитики отмечают, что больше всего сокращение трат зафиксировано среди москвичей. Траты жителей Москвы уменьшились в среднем на 41 тысячу рублей. Также сильно сократили расходы жители Якутии, Севастополя, Ямало-Ненецкого автономного округа и Краснодарского края.

Тем не менее, по данным исследования, не везде сократились расходы россиян. Аналитики выявили регионы, в которых был зафиксирован рост расходов: Сахалинская область, Алтайский край и Амурская область.

Как писал NEWS.ru ранее, средние траты россиян на жилищно-коммунальные услуги снизились к началу лета по сравнению с началом года на треть. Причиной снижения оплат во втором квартале 2020 года специалисты называют уменьшение доходов населения в период пандемии. При этом наиболее резкий скачок в мае-июне они объясняют решением правительства об отмене пени за неуплату по ЖКХ до января 2021 года.