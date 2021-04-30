Получить часть налоговых вычетов будет проще

https://static.news.ru/photo/af2ff8c0-a9a3-11eb-b2da-96000091f725_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

С 21 мая вычет из налога на доходы физлиц (НДФЛ) по расходам на покупку жилья, земли или дачи и по индивидуальным инвестиционным счетам (ИИС) можно будет получить в упрощённом порядке. Об этом сообщает «Российская газета».

Так, заполнения налоговой декларации и иных подтверждающих документов не потребуется, срок проведения проверки сократится до одного месяца, а возврат денег на указанные плательщиком банковские реквизиты займёт не более 15 дней.

Отмечается, что все данные налоговые органы будут получать от банков через сервис. Как только кредитная организация предоставит необходимую информацию по вычету, налогоплательщика оповестят сообщением в личном кабинете. Отслеживать получение суммы после проверки данных нужно там же.

Уточнить возможность получения вычета в упрощённом порядке можно в банке, с которым заключён договор на ведение ИИС или на приобретение имущества.

Ранее президент Владимир Путин подписал закон, который позволяет россиянам оформлять вычет по НДФЛ на сайте Федеральной налоговой службы без сбора документов и заполнения налоговых деклараций. Он вступает в силу 1 января 2022 года.