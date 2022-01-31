Россияне смогут проверить жильё на аварийность перед покупкой

Росреестр начнёт вносить информацию об аварийности многоквартирных домов в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН). Соответствующий закон вступает в силу в России с 1 февраля, пишет РИА Новости.

Согласно новому закону, выписка из реестра недвижимости отныне будет иметь сведения о признании дома аварийным или подлежащим сносу либо реконструкции. Также в выписку внесут сведения о признании жилья непригодным для проживания.

Долгое время продавцы активно злоупотребляли реализацией аварийного или непригодного для проживания жилья по более низкой цене. Теперь покупатель сможет узнавать о состоянии потенциальной покупки заранее.

Ранее экономист Андрей Колганов предположил, что рынок жилой недвижимости в 2022-м может сократиться на фоне растущих ставок по ипотеке, так как не все граждане позволят себе взять «дорогой» кредит под вероятные 12%.