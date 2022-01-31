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Россияне смогут проверить жильё на аварийность перед покупкой

Новый закон позволит россиянам проверять жильё на аварийность перед покупкой
01:00, 01 февраля 2022
Россияне смогут проверить жильё на аварийность перед покупкой Фото: Антон Касс/News.ru
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Росреестр начнёт вносить информацию об аварийности многоквартирных домов в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН). Соответствующий закон вступает в силу в России с 1 февраля, пишет РИА Новости.

Согласно новому закону, выписка из реестра недвижимости отныне будет иметь сведения о признании дома аварийным или подлежащим сносу либо реконструкции. Также в выписку внесут сведения о признании жилья непригодным для проживания.

Долгое время продавцы активно злоупотребляли реализацией аварийного или непригодного для проживания жилья по более низкой цене. Теперь покупатель сможет узнавать о состоянии потенциальной покупки заранее.

Ранее экономист Андрей Колганов предположил, что рынок жилой недвижимости в 2022-м может сократиться на фоне растущих ставок по ипотеке, так как не все граждане позволят себе взять «дорогой» кредит под вероятные 12%.

По словам специалистов, за 2022 год новостройки могут стать дороже на 15%, в том числе ввиду подорожания стройматериалов, нехватки рабочей силы и общей инфляции. В случае эскалации геополитической напряжённости ставки по ипотеке могут превысить 13%.

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