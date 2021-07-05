Россияне смогут получать госуслуги через сторонние сервисы

Граждане смогут получить госуслуги в электронном виде или записаться на приём в ведомства через разные сервисы. Это могут быть приложения операторов связи или банков. Об этом пишет «Коммерсант».

Получение государственных услуг и запись на приём в госорганы или МФЦ может стать проще. Благодаря различным приложениям, которые будут интегрированы с порталом госуслуг, граждане смогут быстрее получать необходимую процедуру. На сегодняшний день прорабатывается возможный список услуг, который будет доступен для оказания на сторонних сервисах, отмечается в сообщении.

Однако данный проект может быть трудно реализуем, в частности из-за МФЦ, где используется разнообразное программное обеспечение, которое будет тяжело объединить с банковскими приложениями, считают эксперты. Кроме того, через банковские приложения уже сейчас можно оплачивать ЖКХ или получать справки и выписки. Насколько будет обоснованна и выгодна данная инициатива, зависит лишь от потребности людей.

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