Россияне смогут платить налоги цифровым рублем

Глава Федерального казначейства Роман Артюхин заявил, что в следующем году структура может начать собирать налоги с физических лиц в цифровом рубле. Об этом сообщают «Известия».
По его словам, корпоративного сектора это
Артюхин подчеркнул, что третий вид денег имеет большой потенциал в плене отслеживания движения средств в экономике, например, при перечислении авансов, банковском сопровождении государственных контрактов и других операций.
Идею цифрового рубля Банк России представил в середине октября 2020 года. Он будет представлен в форме уникального цифрового кода, который хранится в специальном электронном кошельке.
Ранее эксперты НИУ ВШЭ отнесли возможное введение цифрового рубля к главным решениям властей 2020 года. По их мнению, выплата зарплат, пособий и иных платежей социального характера таким образом позволит лучше контролировать целевое использование средств.