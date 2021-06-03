Россияне смогут платить налоги цифровым рублем

https://static.news.ru/photo/ccf2dd50-c505-11eb-b202-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Глава Федерального казначейства Роман Артюхин заявил, что в следующем году структура может начать собирать налоги с физических лиц в цифровом рубле. Об этом сообщают «Известия».

По его словам, корпоративного сектора это коснётся позже, поскольку там гораздо больше видов платежей, и процедура будет труднее. Отмечается, что данный сценарий могут опробовать в рамках эксперимента Центробанка. Пилотный проект по тестированию цифрового рубля начнётся в следующем году.

Артюхин подчеркнул, что третий вид денег имеет большой потенциал в плене отслеживания движения средств в экономике, например, при перечислении авансов, банковском сопровождении государственных контрактов и других операций.

Идею цифрового рубля Банк России представил в середине октября 2020 года. Он будет представлен в форме уникального цифрового кода, который хранится в специальном электронном кошельке.

Ранее эксперты НИУ ВШЭ отнесли возможное введение цифрового рубля к главным решениям властей 2020 года. По их мнению, выплата зарплат, пособий и иных платежей социального характера таким образом позволит лучше контролировать целевое использование средств.