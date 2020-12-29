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Россияне с начала года взяли кредиты на 2,6 трлн рублей

11:56, 31 декабря 2020
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Граждане России с начала 2020 года взяли 11 млн потребительских кредитов на общую сумму 2,6 трлн рублей. В прошлом году эти показатели были больше на 27% и 11% соответственно.

Об этом свидетельствуют данные бюро кредитных историй «Эквифакс», которые приводит ТАСС. В организации считают, что падение объёма выданных потребительских кредитов могло быть ещё более значительным, если бы не рост средней суммы отдельного кредита. В ноябре текущего года она равнялась 257 тысячам рублей, что на 44% больше, чем в ноябре 2019 года.

4,5 млн кредитов на сумму 543 млрд рублей по состоянию на конец ноября имели задолженности по выплатам, превышающие 90 дней. В среднем каждый заёмщик в такой ситуации должен банку 120 тысяч рублей — на 8% больше, чем в ноябре 2019 года.

Динамика объёмов выдач, которую мы наблюдали весь 2019 год, конечно, замедлилась, но положительные индикаторы, которые говорят о постепенном восстановлении сегмента, тоже есть, — отметил гендиректор кредитного бюро Олег Лагуткин.

Ранее NEWS.ru приводил данные от Федеральной службы судебных приступов, согласно которым более миллиона российских пенсионеров имеют долги перед кредитными учреждениями.

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