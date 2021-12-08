Россияне рассказали, сколько готовы потратить на Новый год

Россияне готовы потратить на празднование Нового года в среднем по 27,5 тысячи рублей. Это на 10% больше, чем годом ранее (25 тысяч рублей), но на 3% меньше реальных трат за тот же период (28,2 тысячи рублей). Данные исследования потребительских расходов «Новый год и Рождество — 2022» компании Deloitte приводит РБК.

Женщины чаще ходят в магазин и менее эффективно планируют свой бюджет: среди мужчин намеченных трат придерживаются 41%, а среди женщин — лишь 35%, — говорится в исследовании.

По данным Deloitte, на подраки граждане РФ готовы потратить 44% от всего бюджета праздника. При этом 385 респондетов намерены направить на это до 5 тысяч рублей, 155 — от 5 до 10 тысяч, 37% — более 10 тысяч рублей. Кроме того, 10% не планируют дарить подарки в принципе.

На новогодние угощения у россиян уйдёт в среднем 42% от общего бюджета торжества, на развлечения — 14%.

В качестве подарка 53% граждан мечтают получить деньги. Для 27% хорошим подарком стала бы косметика, для 24% — умные аксессуары.

При этом дарить деньги намерены лишь 22% респондентов. Большинство — 36% — подарят косметику, ещё 34% — конфеты и шоколад.

Ранее результат опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) показал, что около 20% опрошенных россиян не смогли правильно расшифровать аббревиатуру СССР. Среди них 11% рассказали, что не знают расшифровку, ещё 8% сделали это с ошибками