Россияне рассказали, каких перемен ждут от общественного транспорта Исследование: снижение цен на проезд повысило бы популярность общественного транспорта в РФ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пассажирские автобусы

Более трети жителей городов-миллионников считают, что удешевление проездных билетов повысило бы популярность общественного транспорта. Данные соответствующего опроса NEWS.ru предоставили в Аналитическом центре НАФИ. В исследовании приняли участие россияне старше 18 лет из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Новосибирска, Казани и других городов.

97% участников опроса смогли назвать условия, при которых жители их города потенциально будут готовы более активно использовать общественный транспорт. Ключевыми факторами, которые могут повлиять на подобную мотивацию, является снижение стоимости проезда (36%), увеличение регулярности транспортных маршрутов (32%), а также повышение доступности и широты транспортной сети (30%), — говорится в исследовании.

Впрочем, россияне отмечают и преимущества общественного транспорта. Выше всего жители России оценивают удобство оплаты проезда — 73% опрошенных более чем удовлетворены возможностью ездить за наличные, с помощью банковских карт или проездных.

Наименее популярным видом общественного транспорта в России стала электричка. Совершать на ней ежедневные поездки по городу могут 32% опрошенных. Самый распространенный вид транспорта — автобус, работающий на бензине или дизеле. Автобусные маршруты ежедневно доступны 58% россиян.

Опрошенные NEWS.ru директор группы корпоративных рейтингов агентства НКР Александр Диваков и старший преподаватель бизнес-практики Школы управления «Сколково» Владимир Коровкин уверены: общественный транспорт будет набирать популярность и дальше. На это повлияют как растущие пробки, так и возможное снижение доходов при продолжающемся кризисе.

Напомним, с 1 марта в России вступили в силу новые правила для водителей общественного транспорта. Теперь для работы в автобусах, троллейбусах, трамваях и такси необходимо иметь справку об отсутствии неснятых или непогашенных судимостей за тяжкие и особо тяжкие преступления. Соответствующие требования внесены в Трудовой кодекс.