Россияне рассказали, как уход зарубежных фирм отразится на их жизни

Фонд «Общественное мнение» провёл опрос об отношении россиян к уходу западных компаний из России. Как сообщается на сайте фонда, 49% россиян полагают, что уход западных компаний не скажется на их качестве жизни, 25% считают, что оно ухудшится, но не очень сильно, тогда как сильного ухудшения ждут 7%.

Говоря о том, на какие продукты может возникнуть дефицит в отсутствие импортных продуктов, 25% назвали фрукты, 23% — чай или кофе, 11% — овощи. Алкоголь при этом назвали только 10%, а 32% полагают, что дефицита на продукты не возникнет вообще. Кофе также занял первую строчку в списке продуктов, от которых россиянам будет тяжело отказаться, если их поставки прекратятся: этот напиток назвали 6% опрошенных. В "тройку лидеров" также вошли фрукты (3%) и безалкогольные напитки, включая кока-колу и соки (2%)

При этом 16% участников опроса (в самой старшей группе — 24%) предпочитают покупать российские непродовольственные товары. 22% предпочитают товары иностранного производства. 57% (среди молодых — 63%) утверждают, что не обращают внимания, где произведён товар.

Опрос был проведён 11–13 марта в 53 субъектах РФ среди 1500 респондентов в возрасте от 18 лет.

Ранее замруководителя Федеральной таможенной службы Олег Губайдулин заявил, что дефицита продовольствия в России быть не должно. По его словам, к 20 марта в Россию поступило порядка 3,3 млн тонн различных продовольственных товаров, которые в основном поставляют страны, не вошедшие в перечень недружественных. Ограничения коснулись в основном технологического оборудования и оборудования для производства электронных компонентов.