Россияне раскрыли затраты на еду и жильё

Больше половины россиян (59%) тратят ежемесячно на жильё от 10 до 20 тысяч рублей. Средние же траты граждан на еду (40%) у большей части опрошенных граждан находятся в пределах от 5 до 25 тысяч рублей, сообщает РИА Новости со ссылкой на результаты исследования портала «Работа.ру».

Отмечается, что в опросе приняли участие более 5 тысяч пользователей по всей стране в возрасте от 18 лет и старше. 28% граждан заявили, что им приходится ежемесячно платить за квартиру до 10 тысяч рублей, 7% расходуют от 20 000 до 30 000 рублей, 4% - от 30 000 до 50 000 рублей, по 1% - от 50 000 до 75 000 рублей или более.

В свою очередь, 29% респондентов отметили, что их среднемесячные затраты на еду составляют от 5 до 10 тысяч рублей, 10% - от 3 до 5 тысяч рублей и лишь 4% - до 3 тысяч рублей. При этом у 14% респондентов оказались более высокие затраты на продукты питания (от 25 до 50 тысяч рублей), а ещё у 3% - от 50 тысяч рублей.

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