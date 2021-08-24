Россияне раскрыли затраты на еду и жильё

Больше половины россиян (59%) тратят ежемесячно на жильё от 10 до 20 тысяч рублей. Средние же траты граждан на еду (40%) у большей части опрошенных граждан находятся в пределах от 5 до 25 тысяч рублей, сообщает РИА Новости со ссылкой на результаты исследования портала «Работа.ру».
Отмечается, что в опросе
В свою очередь, 29% респондентов отметили, что их среднемесячные затраты на еду составляют от 5 до 10 тысяч рублей, 10% - от 3 до 5 тысяч рублей и лишь 4% - до 3 тысяч рублей. При этом у 14% респондентов оказались более высокие затраты на продукты питания (от 25 до 50 тысяч рублей), а ещё у 3% - от 50 тысяч рублей.
Ранее россиянам рассказали, как сэкономить в магазинах. По словам эксперта по инвестициям Ирины Бенетт, важно избегать спонтанных покупок, записывать траты, а в магазин следует ходить сытым.