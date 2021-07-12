Россияне стали меньше экономить

Жители России оптимистично оценивают экономическую ситуацию в РФ по итогам второго квартала, средняя зарплата выросла до 40 тысяч рублей. Об этом говорится в исследовании «Сбера» «Потребительский индекс Иванова».

Этот показатель учитывает расходы и потребительское поведение типичного россиянина из города с населением свыше 100 тысяч человек.

Индекс близок к своему среднему значению за 2015–2020 годы, что говорит о постепенном восстановлении потребительской уверенности россиян, — сообщил руководитель SberCIB Investment Research Ярослав Лисоволик.

Отмечается, что средний размер сбережений на домохозяйство в абсолютном выражении вырос на 5% — до 54 тысяч руб. Кроме того, жители России стали направлять на сбережения большую долю дохода по сравнению с первым кварталом — 7,5% вместо 7,2%.

Ранее сообщалось, что при простом арифметическом подсчёте, учитывающем средневзвешенную ставку в отечественных банках и текущую инфляцию, можно говорить, что средства на банковских счетах россиян за полгода обесценились как минимум на 2,25%.