Россияне продолжили скупать недвижимость в Турции

С начала 2021 года россияне потратили на недвижимость в Турции около 19,5 млрд рублей, купив почти 1,8 тысячи объектов. Об этом пишет Lenta.Ru со ссылкой на сообщение портала Turk.Estate.

Как отмечают аналитики, по количеству сделок, заключаемых в Турции с негражданами, Россия устойчиво входит в топ-3 стран. РФ опережает КНР, ФРГ, Афганистан и Казахстан.

Так, только в июле 2021 года россияне купили в Турции 365 объектов недвижимости — в два раза больше, чем за тот же период прошлого года. Средний бюджет «иностранных» сделок на рынке недвижимости республики достиг $150 тысяч или 11,1 млн рублей. В июле 2021-го россияне потратили на приобретение жилья в Турции около 4 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что рост интереса россиян к турецким «квадратным метрам» может быть связан с новыми правилами, упростившими получение гражданства при покупке жилья. Осенью 2018 года Турция снизила необходимый порог вложений для получения гражданства с $1 млн до $250 тысяч.