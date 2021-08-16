Россияне приготовились увеличить траты на экологию

Почти четверть россиян готовы тратить больше денежных средств на покупку экологичных товаров и услуг, помогающих снизить нагрузку на планету. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на материалы исследования "Сбера".

Отмечается, что доля граждан страны, готовых переплачивать за экологичные товары и услуги, в II квартале текущего года составила 22% от общего числа опрошенных. Из них 16% сочли обоснованной наценку в 5% за такие покупки, ещё 6% оказались готовы переплачивать за такие товары.

При этом 26% респондентов заявили о намерении отказаться в дальнейшем от недостаточно экологически чистых продуктов. Для сравнения: в I квартале таких оказалось только 18%.

В свою очередь, доля россиян, осведомлённых о проблемах ESG (экологичной, социальной и управленческой ответственности бизнеса) и понимающих расшифровку аббревиатуры, составила всего 6%. В возрастной группе до 30 лет этот показатель оказался чуть выше и достиг отметки 10%.

Ранее сообщалось, что почти треть российских компаний озаботились вопросами зелёной экономики. В частности, 29% опрошенных фирм с начала этого года заинтересовались экологичной обработкой отходов.