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Жители России намерены в этом году потратить меньше денег на праздничный новогодний стол и сосредоточить расходы на других областях праздника. Об этом сообщает РБК.

В этом году впервые за пять лет у нас потратят на новогодние подарки больше, чем на еду и напитки, — 46 против 43%, свидетельствуют результаты исследования. В абсолютных значениях это около 8,9 тыс. и 8,3 тыс. руб. соответственно. Год назад соотношение было 42 против 47%, или 7 тыс. против 7,9 тыс. руб. Здесь Россия практически сравнялась с Западной Европой, где на подарки приходится около половины новогоднего бюджета, — приводит данные исследования консалтинговой компании Deloitte РБК.

При этом люди стали больше выделять денег на праздники: планируемый бюджет на Новый год вырос на 14% по сравнению с 2018 годом. Средний россиянин планирует потратить на праздники чуть больше 19 тысяч рублей, отмечает издание.

Ранее NEWS.ru писал о том, что аналитики на финансовом рынке прогнозируют, что россияне потратят на новогодние праздники меньше денег, чем в прошлом году.