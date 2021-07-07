Стало известно, сколько россияне потратили на питомцев в пандемию

За время пандемии россияне потратили на своих домашних любимцев миллиарды рублей. Как рассказала ФБА «Экономика сегодня» врач-ветеринар Екатерина Пономаренко, зоомагазины и ветеринарные клиники успешно пережили прошлогодний карантин и продолжают удерживать лидерские позиции на экономическом рынке.

По словам специалиста, в пандемию люди экономили на многом, но не на домашних питомцах. Так, спрос на животных в России вырос в 1,5 раза. Кроме того, перед пиком антиковидных ограничений в марте 2020 года в Москве владельцы питомцев купили товаров почти на 2 млрд рублей. Также возросла и выручка зоомагазинов. По сравнению с прошлогодними цифрами в 2021 году они заработали больше на 34%.

Пономаренко отметила, что за время пандемии ветклиники также не фиксировали снижение оборотов. В частности, в мае этого года ветеринарные клиники Москвы заработали 802 млн рублей — на 40% больше, чем в мае 2020 года.

Ранее финансовый аналитик Алексей Коренев рассказал, что сообщения в соцсетях о грядущем дефиците кормов для животных не соответствуют действительности. Слухи появились на фоне решения Россельхознадзора о приостановке сертификации кормов и добавок, предназначенных для реализации на территории России.