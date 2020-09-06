Россияне после карантина обновили рекорд по автокредитам

https://static.news.ru/photo/cc2ca0c6-f0cc-11ea-b394-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Снятие режима самоизоляции в России и ожидание роста цен на автомобили спровоцировали ажиотажный спрос на автокредитование. В июле 2020 года выдано 82,5 тыс. таких ссуд.

Общая сумма выданных за месяц кредитов — 64,4 млрд рублей, рост числа кредитов в месячном выражении составил 15%, а их объём вырос на 19%. В годовом выражении выдачи увеличились на 6,3% по числу ссуд и на 11,7% по их сумме, передаёт РИА Новости со ссылкой на бюро кредитных историй «Эквифакс».

Резкий рост числа выданных автокредитов в июле связан в первую очередь с тем, что в период карантина выдачи этого вида кредита сократились практически в четыре раза и накопленный спрос находит выход при первом возможном случае. С другой стороны, на спрос также повлияло и ожидание роста цен на автомобили, которое отчасти уже было реализовано рядом производителей, — объяснил ситуацию гендиректор «Эквифакса» Олег Лагуткин.

По его мнению, взрывной рост спроса носит эпизодический характер. Кроме того, многие автодилеры в 2020 году отказались от проведения новогодних акций, которые обычно стимулируют покупательскую активность. Лагуткин добавил, что в период пандемии ряд автопроизводителей останавливали конвейеры, что привело к дефициту некоторых автомобилей.

Как писал NEWS.ru ранее, меры государственной поддержки автопрома в России будут продлены на 2021 год, однако не в таких объёмах, как сейчас. Как отметил глава Минпромторга Денис Мантуров, в этом году выделенные 25 млрд рублей на стимулирование спроса поддержат продажи более 200 тыс. автомобилей.