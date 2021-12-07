Россияне получат пенсию за январь до конца 2021 года
Андрей Кузнецов
Андрей Кузнецов
16:22, 07 декабря 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Некоторые российские пенсионеры смогут получить выплаты за декабрь и за январь до конца 2021 года. Выплаты на банковские карты придут до 30 декабря, а график выдачи наличных зависит от работы отделений почты в праздники, сообщает телеканал «360». Такая система вызвана тем, что, несмотря на нерабочие дни в январе, выплачивать пенсию позже определённого числа запрещено законом.
Если выплаты пенсии приходятся на выходные и праздничные дни, то она выплачивается до этих выходных и праздничных дней — пока работает банковская система. Понятно, что в новогодние праздники банки работают по сокращённому графику, поэтому до этого момента расчёты должны быть произведены, — рассказал руководитель департамента социального развития Федерации независимых профсоюзов России Константин Добромыслов.
Сообщается, что пенсию за февраль выплатят по стандартному графику, так что полученные деньги стоит сохранить.
Ранее Министерство труда и социальной защиты России утвердило новые правила выплаты пенсий. Согласно нововведениям, с 1 января 2022 года, если пожилые люди не успели при жизни получить пенсию, то на неё смогут претендовать их наследники. Пенсионеры также освобождаются от удержаний из пенсии в случае признания их банкротами.