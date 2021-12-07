Россияне получат пенсию за январь до конца 2021 года

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Глава Сбербанка Герман Греф назвал ограничение конвертации рубля санкциями США невозможным. Так он прокомментировал публикации в западных СМИ о рассмотрении американскими властями нового пакета мер в ответ на якобы готовящееся «вторжение» России на Украину, передаёт РИА Новости.

Это невозможно запретить, это невозможно исполнить. <...> Под этим нет никакого реального основания, даже если это захотят сделать, — я никогда не слышал, что кто-то планирует подобное, — это сделать...