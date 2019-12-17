https://static.news.ru/photo/5180fe20-2166-11ea-8ac4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Председатель комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов предлагает внести поправки в закон «О занятости населения». В частности, службы занятости смогут раскрывать россиянам информацию обо всех открытых вакансиях, о которых им сообщают работодатели.

Вакансии будут публиковаться в общегородском банке данных, даже если компания-работодатель не обратится в службу с соответствующей просьбой. Законопроект уже находится на рассмотрении в Госдуме, сообщает «Парламентская газета».

По словам Кутепова, региональным службам занятости предлагается передать полномочия по организации ярмарок вакансий и учебных рабочих мест, информировании граждан о положении на рынке труда в регионе. В настоящий момент данная деятельность считается госуслугой и может предоставляться только по запросу заявителя.

Сенатор отметил, что в случае принятия поправок в закон необходимо будет отсрочить на полгода вступление его в силу, чтобы российские регионы успели внести изменения в свои нормативно-правовые акты.

Ранее NEWS.ru сообщал, что россияне 50 лет и старше, желающие пойти учиться с целью найти работу, будут получать стипендии. Проект «Об утверждении специальной программы профобучения и дополнительного профобразования лиц в возрасте 50 лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста на период до 2024 года» разработали в Минтруда и соцзащиты России. На данный момент проводится анализ самых востребованных профессий на рынках труда для обучения лиц данной группы населения.