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Федеральная антимонопольная служба России (ФАС России) пока не получала жалоб на рост цен или нехватку социально значимых товаров, сообщили в пресс-службе ведомства.

До настоящего времени жалоб в ФАС России не поступало, — цитирует сообщение ТАСС.

Отмечается, что правительство России расширило практику использования «зелёного коридора» для ввоза социально значимых товаров и при необходимости готово к мерам дополнительной поддержки торговли в условиях коронавируса. При этом, одной из ключевых задач в текущей ситуации является обеспечение стабильной работы торговой отрасли.

Ранее торгово-промышленная палата России заверила граждан, что сельхозпроизводители готовы «накормить страну», и опровергла возможность дефицита необходимых товаров. Кроме того, ФАС РФ на фоне резкого ослабления курса рубля напомнила, что контролирует стоимость социально значимых товаров, в том числе продуктов питания.

Как писал NEWS.ru, в многих европейских странах, где начал действовать карантин, покупатели стали опустошать супермаркеты. Магазины перестали успевать за спросом на продукты и предметы гигиены.