Россияне озаботились финансовой грамотностью детей

Более половины россиян (51%) выступили за раннее обучение детей финансовой грамотности в дошкольном или младшем школьном возрасте. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование РГС Банка (входит в группу «Открытие»).

Отмечается, что 20% респондентов сочли , что обучение стоит начинать со средней школы, ещё 18% — в старших классах и только 11% — в университете. При этом среди основных задач финансовой грамотности 41% опрошенных назвали планирование детьми личного бюджета.

Второй по популярности ответ (39%) — тратить деньги с умом. В свою очередь каждый пятый респондент (20%) отметил важность обучения детей формированию денежных накоплений. Остальные 19% и 12% высказались за помощь с выбором «денежной» профессии и умение инвестировать на финансовых рынках соответственно.

Несмотря на это, более трети опрошенных (38%) не готовы открывать финансовый продукт для своего ребёнка. Остальные высказались за обеспечении ребёнка банковской картой (26%), оформление для детей страхования жизни (17%), открытие ребёнку накопительного счёта (16%) или вклада (14%).

Ранее сообщалось, что министра торговли Дениса Мантурова попросили заморозить цены на цветы к 1 сентября. Речь шла о популярных «школьных» сортах. Соответствующее обращение направил первый заместитель председателя Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров.