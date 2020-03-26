https://static.news.ru/photo/06e5ed86-6eb3-11ea-8168-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xinhua/Global Look Press

Информация о том, что граждане РФ спешат отказаться от всех туров, — явное преувеличение. Аннулирование касается путешествий, запланированных на ближайшее время, рассказала исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

Это вынужденная мера, потому что подавляющее большинство направлений закрываются <...>. Количество вопросов от туристов сейчас превышает сотни. В таком режиме сейчас живут туристические агентства, — цитирует Ломидзе РИА Новости.

Она добавила, что продажи зарубежных туров могут возобновиться в июле 2020 года. Ломидзе пояснила, что такой сценарий следует считать оптимистическим. В худшем случае ожидать начала продаж можно только в сентябре. При этом она отметила, что спрос на зарубежные поездки может «превысить самые радужные ожидания».

По её словам, турбизнесу удалось сохранить доверие клиентов. Россияне продолжают бронировать путёвки на внутренние курорты и не готовы отказываться от отдыха даже из-за коронавируса нового типа (COVID-19).

Согласно последним данным, в мире зафиксировано более 424 тысяч случаев коронавирусной инфекции. Свыше 109 тысяч человек выздоровели, ещё 18,9 тысячи стали жертвами заболевания. В России выявлено 658 случаев заражения. Выписаны из больниц по выздоровлении 29 человек.

Ранее NEWS.ru сообщал, что российские туроператоры временно прекращают продажи путёвок в Санкт-Петербург и рекомендуют туристам воздержаться от поездок в город, по крайней мере до периода белых ночей.