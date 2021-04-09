Россияне оказались беднее среднего чилийца, китайца и румына

https://static.news.ru/photo/4c3e9092-991c-11eb-ad1b-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Международный валютный фонд (МВФ) обнародовал прогноз роста глобальной экономики в ближайшую пятилетку. Эксперты МВФ считают, что в скором времени движущей силой мировой финансовой системы станет Китай. Агентство Bloomberg, опираясь на информацию МВФ, отметило, что до 2026-го на КНР придётся свыше 20% общего прироста ВВП Земли, где доля РФ в 2020-м упала до 1,74%, а к 2026-му упадет ещё ниже — до 1,64%.

Если взять абсолютное выражение ВВП на душу населения, то в 2020-м в РФ оно составило $10 тысяч, тогда как в 2019-м — $11,5 тысячи. То есть РФ впервые в истории уступила КНР по данному показателю ($10,5 тысячи). Среднемировой ВВП на человека в 2020-м — $11,1 тысячи, а значит, что граждане РФ на 9% беднее среднего жителя планеты и тенденция сохранится минимум до 2026-го.

Максимально показатель в РФ фиксировали в 2013-м — $15,9 тысячи, и тогда РФ заняла 50-е место в рейтинге, пишут «Новые известия». Сейчас РФ на 64-м ($10 037), пропустив вперёд Чили($12 990), Румынию ($12 797), Китай ($10 484) и Малайзию ($10 270).

Ранее NEWS.ru сообщал, что МВФ пересмотрел прогноз о будущем российской экономики. Финансовые эксперты предрекли ей быстрое послепандемийное восстановление. В текущем, равно как и в следующем году, её рост составит по 3,8%. При этом в 2020-м экономика РФ, по оценке МВФ, сократилась на 3,1%, что стало одним из наиболее позитивных показателей среди упомянутых в докладе организации стран.