Россияне оценили вероятность скорого повышения ключевой ставки Более половины россиян усомнились в повышении ключевой ставки до марта

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Более половины жителей России (53%), принявших участие в опросе сервиса Moneyman, сомневаются в возможном повышении ключевой ставки Центробанком РФ до марта 2024 года, сообщает «Газета.Ru». По данным издания, лишь 24% опрошенных считают, что ставка будет повышена более чем на 100 базисных пунктов, то есть с 16% до 17%. Еще 6% россиян считают, что ставка будет снижена.

Аналитики сервиса также подчеркнули, что за последние два года интерес россиян к новостям о ключевой ставке повысился. В частности, об этом сообщили 46% опрошенных граждан. Остальные респонденты не проявляли повышенного интереса к решениям ЦБ России по данному вопросу. По мнению специалистов, повышение интереса к ключевой ставке обусловлено тем, что ее размер прямо или косвенно влияет на многие сферы жизни россиян, а также помогает некоторым гражданам заработать на вкладах.

Опрос проводился в период с 15 по 21 января. Участие в исследовании приняли 1,5 тысячи человек в возрасте от 18 до 60 лет. Все они проживают в различных регионах России.

Заместитель председателя правления Почта Банка Алексей Охорзин ранее заявил, что доходность по вкладам может начать снижаться к марту 2024 года. По его словам, это будет происходить одновременно со снижением ключевой ставки.