Россияне обсуждают отставку Набиуллиной: уволят ли главу ЦБ, какие причины

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Эльвира Набиуллина

В СМИ обсуждают грядущие после выборов президента перестановки в правительстве РФ. При этом многие говорят и о возможной отставке председателя Центробанка Эльвиры Набиуллиной. Захотят ли увольнять человека, заслуги которого по спасению российской экономики признают не только в РФ, но и на Западе, пытался понять NEWS.ru.

Что пишут об отставке главы ЦБ

Тема возможной отставки Набиуллиной начала обсуждаться в связи с готовящимся переназначением правительства после инаугурации Владимира Путина в мае этого года. Формально глава Центробанка в правительство не входит, но перестановки в нем могут вызвать цепную реакцию.

Поэтому в медиа обсуждается, к примеру, сценарий, при котором главой Центробанка станет занимающий сейчас должность премьер-министра Михаил Мишустин, а Эльвира Набиуллина возглавит Счетную палату.

Еще один вариант — отправка на «почетную пенсию». Набиуллина, по одной из версий, может возглавить какой-нибудь исследовательский или финансовый университет.

Другая версия — уход по состоянию здоровья. В начале 2024 года в ряде Telegram-каналов были опубликованы сообщения о том, что она проходила плановое лечение в Центральной клинической больнице.

Фото: Государственная дума

Что говорит в пользу сохранения Набиуллиной у руля

Как отмечает в беседе с NEWS.ru политолог Павел Салин, у Набиуллиной может быть два варианта. Первый — глава ЦБ остается на своем посту при сохранении существующей политической системы. Второй вариант — сохранение поста при изменении системы. И последнее будет влиять на принятие решений в ведомстве в ту или иную сторону.

В то же время для силовиков Набиуллина не своя, говорит Салин. Как и многие другие представители финансово-экономического блока. Но за спиной у Набиуллиной большая история успеха. «Последний пример — весна 2022 года. Если бы вместо Набиуллиной работал силовик, рухнула бы сначала банковская система, а потом экономическая. Потому что люди побежали бы в банки забирать свои деньги, и банки бы лопнули. А она подняла ключевую ставку — и банки подняли ставки», — говорит Салин, добавляя, что в итоге люди побежали в банки, чтобы положить туда деньги. И представители силовиков об этом помнят. Поэтому Набиуллина сохраняет пост и может сохранить его дальше, резюмирует Салин.

Как Набиуллина стала «разрушителем»

В конце ноября прошлого года Набиуллина стала «разрушителем № 1», по мнению американского издания Politico. Как пишут журналисты, пока Запад пытался отрезать Россию от мировых финансовых рынков и перекрыть ей доступ к деньгам и технологиям, необходимым для боевых действий на Украине, глава Центробанка РФ смогла парировать, стабилизировав экономику. «На данный момент эта тактика работает: МВФ недавно предсказал, что в этом году российская экономика вырастет на 2,2%, в феврале прогноз был гораздо скромнее — 0,7%», — отмечается в статье.

Составители рейтинга предположили, что впереди у Набиуллиной новые вызовы: ужесточение санкций, растущая инфляция, изменчивость сырьевых рынков и утечка мозгов. Как добавляет издание, часть экспертов критикуют главу ЦБ, так как повышение ключевой ставки слабо влияет на курс рубля.

Кто помогал Центробанку спасать экономику России

Безусловно, Набиуллина не боролась с проблемами в одиночку, в том числе неожиданное укрепление рубля вместо его падения в 2022 году было следствием еще одной меры. Тогда 28 февраля,= Министерство финансов России обязало экспортеров продавать на бирже 80% своей выручки в иностранной валюте. Тем самым создав избыток долларов и евро на российском рынке вместо дефицита.

Именно поэтому курс доллара держался на отметке в 51–70 рублей вплоть до конца 2022 года. При этом правительство страны неоднократно указывало, что такой крепкий рубль России невыгоден, ведь нефть, газ и другие товары страна продает в долларах и евро, в результате бюджет получал меньше рублей от такой торговли.

Также аналитики указывают, что еще одним сильным фактором для укрепления рубля стал указ Владимира Путина, опять же, о продаже 80% валютной выручки, но уже только частью экспортеров. Документ действует до середины апреля, но его хотят продлить. Вероятно, именно этот указ сейчас стабилизирует рубль на отметках около 90 рублей за доллар. И в правительстве давно выступают за его продление до конца года. Меры показали свою эффективность и будут предлагаться к продлению, сообщил первый вице-премьер Андрей Белоусов.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Эльвира Набиуллина

Каким стало одно из последних решений Набиуллиной на данный момент

В пятницу, 22 марта, Центробанк, как и ожидалось, сохранил ключевую ставку на уровне 16%. Это решение совета директоров ЦБ было продиктовано тем, что текущее инфляционное давление постепенно ослабевает, но все равно остается высоким. И внутренний спрос продолжает значительно опережать возможности расширения производства товаров и услуг (что также является проинфляционным фактором), добавляют в пресс-службе ЦБ. Впрочем, там уверены, что проводимая денежно-кредитная политика закрепит процесс дезинфляции в экономике.

«Возвращение инфляции к цели в 2024 году и ее дальнейшая стабилизация вблизи 4% предполагают продолжительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике (то есть высоких ключевых ставок. — NEWS.ru). Согласно нашему прогнозу, c учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4,0–4,5% в 2024 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем», — резюмируют в ЦБ.

К чему может привести сохранение ключевой ставки

Помимо борьбы с инфляцией высокая ключевая ставка преследует еще несколько целей. Одна из них — укрепление или стабилизация курса рубля. Ведь чем выше ключевая ставка, тем выше ставки по кредитам, и тем сложнее населению, бизнесу и инвесторам достается рубль. То есть он становится дороже и крепче.

Кроме того, сохранение высокой ключевой ставки позволяет затормозить спрос (а значит, и инфляцию). Чем дороже деньги в кредит, тем сложнее в больших объемах делать покупки, в том числе дорогие — приобретать машины, квартиры, оборудование для предприятий и так далее.

Так же высокие ставки позволяют россиянам и бизнесу разместить свои средства под выгодный процент на депозитах и, опять же, перейти к сберегательной модели. Ведь ставки по вкладам и накопительным счетам сейчас предлагаются очень высокие.

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