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Экономика

В России средний срок по ипотеке впервые превысил 20 лет

12:31, 30 июня 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россияне в мае обновили рекорд в среднем сроке выданной ипотеки, который составил 240,4 месяца или немногим более 20 лет. Об этом сообщает РИА Новости.

Этого максимального значения удалось достичь впервые с начала 2018 года. При этом срок выдачи постепенно растёт, начиная с октября 2020 года. Тогда он достиг отметки в 219,7 месяца и уже к декабрю смог повыситься до значения в 225,1 месяца.

Также российские банки в мае 2021 года снизили количество выданных ипотечных кредитов почти на четверть, сумма выдач также снизилась более чем на 20% до 433,6 миллиарда рублей, отмечается в сообщении.

Однако общий размер задолженности россиян перед банками продолжил увеличиваться, достигнув рекордной отметки в 10,27 триллиона рублей.

Ранее банкир рассказал, как льготная ипотека отразится на спросе жилья. По его мнению, новые условия никак не отразятся на стоимости жилья, но спрос на квартиры станет ниже.

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