Росстат назвал ожидания россиян от экономики

Потребители и промышленники не ждут улучшения состояния экономики. При этом наблюдается ухудшение оценок на перспективу её роста. Об этом в своём исследовании пишет Росстат.

В целом во втором квартале 2021 года потребительские ожидания граждан улучшаются, но в перспективы укрепления и роста экономики россияне верят всё меньше.

Наблюдается рост благоприятных условий для крупных покупок, показатель которых вернулся к значениям до пандемии коронавируса. Однако почти треть респондентов считает, что покупка дорогостоящих товаров на сегодняшний день себя не оправдывает, а каждый второй собирается откладывать свободные средства.

Уровень предпринимательской уверенности в развитии экономики за первый и второй квартал не изменились, но находятся на низком уровне. В свою очередь в сфере добычи этот показатель упал до уровня ноября 2020 года — минус 2,5%, отмечается в исследовании.

Общий нейтральный и отрицательный фоны в сфере предпринимательства и добычи говорят о снижении спроса. Если эта тенденция продлится до конца года, то по итогам 2021 года показатели в обоих секторах продемонстрируют отрицательную динамику.

Ранее стало известно, что работодатели задолжали россиянам 1,5 миллиарда рублей. Число сотрудников, перед которыми на 1 июня имелась просроченная задолженность, составляло 24,6 тысячи человек.