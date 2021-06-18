Стало известно, сколько россиян нашли подработку во время пандемии

https://static.news.ru/photo/2a821950-d009-11eb-92d6-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Почти четверть россиян (21%) нашли дополнительную работу во время пандемии. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на результаты онлайн-исследования, проведённого с 31 мая по 4 июня сервисом для размещения объявлений «Авито» и рекрутинговым сервисом GigAnt.

Итоги опроса также показали, что 5% респондентов были вынуждены взять несколько подработок. При этом около 39% россиян до сих пор подрабатывают.

Подработку с основной работой совмещают 40% опрошенных, а для 16% россиян подработка — единственный вид заработка, — отмечается в исследовании.

Самыми популярными сферами для подработки оказались торговля и маркетинг. Так, мужчины в основном подрабатывают в области транспорта, охраны и курьерской службы. У женщин наибольшей популярностью пользовались сферы маркетинга, торговли и онлайн-поддержки.

Ранее стало известно, как мошенники начали обманывать россиян при «приёме на работу». Они предлагают гражданам работу с высокой зарплатой, без специальных навыков, после чего обманным путём выводят деньги с личных счетов жертв.