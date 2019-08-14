https://static.news.ru/photo/fde1a062-bf1d-11e9-9cc7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Demian Stringer/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Жители крупных городов России считают 66 тысяч рублей в месяц зарплатой, которая способна обеспечить достойную жизнь. Оценка желаемой оплаты труда превысила среднюю фактическую зарплату везде, кроме Москвы.

Размер справедливой зарплаты выяснялся в ходе опроса страховой компании «Сбербанк страхование жизни», который прошёл летом 2019 года в 39 городах страны, сообщает РБК .

Наименьший размер желаемой зарплаты — в среднем 58 тысяч рублей — назвали жители Липецка, Пензы, Барнаула и Рязани. Наибольшие запросы оказались у жителей Москвы — почти 100 тысяч рублей. Также высокий средний размер зарплаты называли в Санкт-Петербурге и Владивостоке — 77 тысяч рублей.

Ранее News.ru сообщал, что средняя зарплата работника государственной корпорации «Роскосмос» в 2018 году составляла 396 тысяч рублей в месяц. Годом ранее этот показатель составлял 382 тысячи рублей. Менеджеры госкомпании за прошлый год получили зарплаты и премии на общую сумму 557,06 млн рублей. Всего в Роскосмосе работают 605 человек.