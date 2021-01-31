Россияне накупили страховки от коронавируса на 74 млрд рублей

Страховки от коронавируса в прошлом году приобрели 8 млн клиентов. Выплаты по ним составили 840 млн рублей.
Страховые компании заработали на продаже таких продуктов в 88 раз больше обычного — 74 млрд рублей. Самый большой объём выплат перечислила СК «Сбербанк страхование жизни»,
Процент отказов от страховых выплат по коронавирусу тоже был высоким и составил 13%.
Это было связано с недостаточным информированием клиентов, что конкретно считается страховым случаем, какие есть исключения, как получить выплаты.
Стоимость полисов в разных компаниях варьируется от 1,8 тысячи до 8,4 тысячи рублей. Большинство страховщиков предлагают компенсации в случае заболевания, стационарного лечения и смерти.
Выплаты при заболеваниях составляют от 20 до 110 тысяч рублей, в случае смерти — от 500 тысяч до 1 млн рублей.
Ранее NEWS.ru сообщал, что в рамках обязательного государственного страхования жизни и здоровья своих сотрудников МВД, Росгвардия, ФСИН, Министерство обороны и МЧС ежегодно тратят миллиарды рублей на заключение контрактов со страховщиками. Как удалось выяснить NEWS.ru, некоторые ведомства расходуют существенно больше денег на эти процедуры, чем в реальности получают застрахованные лица.