Россияне начали забирать со вкладов валюту

https://static.news.ru/photo/a3162350-864c-11ea-916f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На фоне падения курса рубля из-за снижения цен на нефть россияне стали забирать валюту с депозитов в банках. Об этом свидетельствуют данные ЦБ РФ.

По информации регулятора, в начале апреля остатки на валютных вкладах населения составили $89,3 млрд, в то время как месяц назад их было $94,3 млрд, передаёт РИА Новости.

Уточняется, что отток составил 5,3%, что является рекордным показателем с 2008 года. Всего с начала 2020 года россияне забрали из кредитных учреждений $7,2 млрд.

Ранее, как писал NEWS.ru, российские банки решили не повышать ставки по валютным кредитам, но будут следить за рыночной ситуацией. Аналитики «Восточного», Промсвязьбанка и МКБ заявили, что не ждут значительного и устойчивого спроса на валютные депозиты. В «Русском стандарте» и Райффайзенбанке отметили, что следят за рынком. По данным Центробанка, средняя максимальная ставка по вкладам десяти банков, привлекающих наибольший объём рублёвых депозитов, по итогам первой декады марта снизилась до 5,15%.

Стоимость нефти Brent в начале торгов 9 марта упала более чем на 30%, опустившись ниже $32 за баррель. Поводом для нынешнего падения стал провал переговоров ОПЕК+. Россия отклонила предложение о допсокращении добычи на 1,5 млн баррелей в сутки, но, несмотря на это, картель решил ввести новые меры поддержки.

Обрушение мировых котировок нефти вызвало резкое ослабление рубля. Ситуацию ухудшает дальнейшее распространение коронавируса.