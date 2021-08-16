Россияне начали массово забирать деньги из банков

Крупные российские банки столкнулись с резким оттоком вкладов частных клиентов. По мнению экспертов, граждане массово изымают деньги из-за низких ставок по вкладам и роста инфляции, пишет «Коммерсант».

Больше всех в первом полугодии 2021 года потеряли банки «Восточный», Минбанк и Росбанк, где средства физических лиц сократились на 15,3%, на 12,4% и на 5,6% соответственно. При этом общее падение объёма средств населения в банках за полгода составило лишь 0,8%.

В банках заявили, что ожидали уменьшения объёма средств, связав это со снижением кредитных портфелей, расширением линейки банковских продуктов и сокращением дорогих вкладов. Эксперты ставят эти данные под сомнение, полагая, что банки опоздали с повышением ставок по вкладам, а самих клиентов напугал рост инфляции. В ЦБ также полагают, что отток средств связан с чересчур низкими банковскими ставками и интересом граждан к инвестициям в других областях.

Вкладчики начали понимать: вместо того чтобы держать деньги на банковских депозитах, где не предлагают конкурентных ставок по сравнению с уровнем инфляции, их лучше направить на какие-либо покупки, — отметила вице-президент Moody’s Ольга Ульянова.

Ранее в МТС Банке россиянам дали ряд рекомендаций по размещению финансовой «подушки безопасности». Там уточнили, что с повышением ключевой ставки банки начали поднимать процентные ставки по депозитам, однако рост ставок в долгосрочной перспективе пока неясен. Поэтому часть накоплений следовало бы держать в относительно коротких депозитах на три — шесть месяцев, а после нормализации денежно-кредитной политики и повышения ставок разместить средства на более длительный срок — на два-три года. Кроме того, следует обратить внимание на государственные облигации федерального займа сроком от трёх до 10 лет и доходностью в 6,75–7% годовых, что выше депозитных ставок в крупных банках.