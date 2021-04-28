Россияне начали скупать земельные участки

https://static.news.ru/photo/c41c1012-a817-11eb-8283-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В I квартале текущего года спрос на покупку земельных участков в России вырос в 1,4 раза и на 16% в годовом выражении. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на исследование «Авито Недвижимости».

Вопреки несезонному периоду, у покупателей были востребованы земли в садовых некоммерческих товариществах (СНТ) и дачных некоммерческих партнёрствах (ДНП) — в 1,5 раза за квартал и на 20% за год. Также пользовались спросом участки под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) — в 1,4 раза за квартал и на 15% за год, — говорится в аналитическом исследовании.

Участки ИЖС в среднем по стране стоили 42 тысячи рублей за сотку, в СНТ/ДНП — по 35 тысяч за сотку, что соразмерно с показателями 2020 года. Цены выросли только на земли промышленного назначения. Они торговались в среднем по стране за 94 тысячи рублей за сотку, что на 3% дороже, чем в прошлом году.

Аналитики также отметили, что в условиях продолжающегося ажиотажа на рынке земельных участков наблюдается нехватка качественного ликвидного предложения. Высокий спрос они объясняют как неустойчивой эпидобстановкой, так и мерами господдержки загородного сегмента: действием программы сельской ипотеки и расширением перечня прав на использование маткапитала.

Ранее стало известно, что власти Крыма планируют запустить программу стимулирования индивидуального жилищного строительства, по которой местные жители смогут получить земельный участок по льготной цене. На приобретённом таким образом участке необходимо будет в течение пяти лет построить себе частный дом.

Для этих целей в Крыму уже выделено более тысячи участков. Таким образом, на полуострове планируют в течение ближайших пяти лет увеличить темпы строительства жилья в два раза — до 1,5 млн кв. м в год. По итогам прошлого года, в регионе было введено в эксплуатацию около 800 тыс. кв. м жилья.